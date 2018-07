Bruno de Carvalho é candidato à presidência do Sporting

Leão de Amsterdam

08 jul, 2018 Amsterdam 12:34

Eu no lugar de BdeC não me candidatava já nas próximas eleições,neste momento os ocupantes do clube vão negociar ao desbarato os passes dos jogadores que se desvincularam do clube os representantes dos jogadores e outros sangue sugas vão encher os bolsos á conta do SCP,esperava uns dois anos que o SCP volte ao estado deixado por Godinho Lopes Soares Franco etc onde quase tudo foi vendido ao desbarato ou empinhado até ás orelhas e onde o clube tinha uma pequena percentagem dos passes onde os abutres enchiam o saco á custa do clube,onde as modalidades foram postas de lado,tinhamos então 80mil sócios e nem todos pagavam cotas, alguem duvidará que vamos voltar ao antigamente,é preciso acordar os sócios embalados pelas baladas liricas de uns tais Sobrinhos Riciardis,Severinos ,Martas, Seixas,Rodrigues, Madeira R,do Dias da C,Roquetes,e mais uma seita identificada onde o nem o Zé E escapa então nessa altura sim arranjas mais uns 20 Bde C e apresentas uma lista