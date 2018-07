Pizzi sem rodeios. Objetivo é recuperar o título

Pizzi tem um objetivo muito claro para a nova temporada, no Benfica: "Voltar a conquistar o campeonato". O médio falou, este sábado, após novo treino dos encarnados e definiu outras metas para a temporada.

“Temos esse objetivo [conquista do campeonato], esse será o nosso foco desde o primeiro momento. Entrar na Liga dos Campeões é também uma meta, já a primeira”, revelou, em entrevista à BTV.

Contudo, Pizzi admitiu que não será fácil recuperar o título de campeão nacional, até porque "todas as equipas que estão na I Liga têm qualidade" e potencial para criar dificuldades ao Benfica. O facto de as águias defrontarem o Sporting, logo na terceira jornada, "não influencia muito".

“Temos de estar focados em trabalhar bem na pré-época e o nosso foco agora é a pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Quando chegar o jogo com o Sporting pensaremos nele, mas até lá ainda temos mais dois jogos da Liga”, sublinhou o jogador de 28 anos.



Pizzi falou após novo treino encarnado e mostrou-se satisfeito com os reforços. "Temos bastantes caras novas. Os miúdos mais jovens que acabaram por transitar da equipa B e dos juniores, que têm muita qualidade e que vão acrescentar à nossa equipa muito talento e irreverência, e as caras novas. Acho que já todos mostraram que têm muita qualidade, muita vontade de vencer e, acima de tudo, sabem que chegaram a um grande clube, com grandes objetivos”, assegurou.

Quanto à possível existência de propostas para deixar a Luz, Pizzi lembrou que tem contrato até 2022, que quer "continuar no Benfica", e salientou que está focado "em trabalhar todos os dias e ajudar o ajudar o Benfica a reconquistar o campeonato".