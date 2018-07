Continua a fazer história. João Sousa chega aos "oitavos" de pares em Wimbledon

João Sousa apurou-se, este sábado, para os oitavos de final de Wimbledon, na variante de pares.

O tenista português repete, assim, o resultado conseguido em Roland Garros, de novo fazendo dupla com o argentino Leonardo Mayer. Para se estrear nos "oitavos" do All England Club, Sousa teve de o par composto por Federico Delbonis e Miguel-Angel Reyes-Varela, em três "sets", pelos parciais de 6-1, 7-6(1) e 6-4.

João Sousa está a uma vitória de igualar a melhor prestação de sempre em torneios do Grand Slam. No US Open, em 2015, alcançou os quartos de final, também na variante de pares e também com Mayer. Para tal, a dupla luso-argentina terá de superar Michael Venus e Raven Klaasen, que defendem o estatuto de cabeças-de-série número 13.