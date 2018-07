Maria Bethânia internada no Rio de Janeiro

A cantora Maria Bethânia está internada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, na sequência de uma forte virose.

De acordo com a assessoria de imprensa da artista, citada pelo jornal Globo, Bethânia preferiu ficar no hospital e aproveitar para fazer um check up da saúde mas que não há razão de alarme.

"Ela passa bem e terá alta no próximo domingo", diz o jornal brasileiro.

Apesar da virose, a cantora não precisou de alterar a agenda uma vez que está de férias.