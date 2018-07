Razia em Wimbledon. Halep cai na terceira ronda

Simona Halep surpreendeu o mundo do ténis, este sábado, ao cair na terceira ronda de Wimbledon. A romena, número um mundial, tornou-se a oitava tenista do "top-10" a abandonar, de forma precoce, a relva do terceiro torneio do Grand Slam do ano antes ainda dos oitavos de final.

Halep começou na frente, mas depois foi surpreendida pela taiwanesa Hsieh Su-wei, número 48 do "ranking" WTA, em três "sets", pelos parciais de 3-6, 6-4 e 7-5. A rainha do ténis feminino não poderá, assim, juntar a saladeira do All England Club à taça conquistada em Roland Garros.

Com apenas duas "top-10" ainda em prova, abre-se cada vez mais espaço a uma surpresa. As únicas resistentes são a checa Karolina Plísková, número oito mundial, e alemã Angelique Kerber, número 10, que bateu, este sábado, a japonesa Naomi Osaka, 18.ª do "ranking", por 6-2 e 6-4.

Por enquanto, nos oitavos de final, Su-wei medirá forças com a eslovaca Dominika Cibulkova, 33.ª WTA, que também surpreendeu, ao derrotar a belga Elise Mertens, número 15 da hierarquia mundial, por duplo 6-2.