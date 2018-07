A coroa é dele. Nadal nos "oitavos" em Wimbledon e com número um assegurado

Rafael Nadal saiu, este sábado, do "court" central de Wimbledon, com duas boas notícias. Não só tinha conseguido a presença nos oitavos de final do terceiro torneio do Grand Slam do ano, como acabara de garantir que, no final da prova, ninguém lhe tirará a liderança do "ranking" ATP.

O tenista espanhol, número um mundial, despachou o jovem australiano Alex De Minaur, número 80 da hierarquia mundial, em apenas três "sets", pelos parciais de 6-1, 6-2 e 6-4. Durou pouco mais de duas horas.

Na luta pelos "quartos", Nadal defrontará o checo Jiri Vesely, 92.º do "ranking", que surpreendeu o italiano Fabio Fognini, número 16 mundial.