Uma NAU! para viajar pelo lado B da expansão. “Lado B de Barbaridade”

É ao avançar em direção ao desconhecido, em cada passo numa rota nunca antes traçada, que o novo mapa-mundo é desenhado, que a história começa a ser construída. Mas, às vezes, o lápis cria contornos à imagem e semelhança do descobridor, do explorador, do viajante, do artista. É assim que Gonçalo Amorim, do Teatro Experimental do Porto, e Raquel S, encenadora, encaram o período das viagens ultramarinas portuguesas: com mais “armas e barões assinalados” ou “perigos e guerras esforçados” do que “memórias gloriosas daqueles reis, que foram dilatando a fé, o império” ou “obras valerosas”.

A NAU! propõe uma viagem “por mares nunca dantes navegados”, ou, por outra, por narrativas que se constroem segundo um binóculo menos turvo às agressões aos povos colonizados ou com um astrolábio que realinha ditos e contos mais fabulosos.

“Quando se irritava, Fernão Magalhães mandava queimar aldeias”

Gonçalo Amorim e Raquel S, mentores do projeto artístico, querem “escovar a história a contrapelo” e alertam para a possibilidade de haver pulgas a saltar quando se procede à tarefa da desmistificação. Mais do que desconstruir um império de 500 anos, querem desconstruir a ideia dos heróis imperialistas, que foram evangelizar “aqueles povos ávidos de civilização que queriam que nós chegássemos", como explica o diretor do Teatro Experimental do Porto.

Ao TEP, lembra Gonçalo Amorim, sempre interessou buscar o invisível e questionar os subterfúgios que os discursos das massas contêm. "Porque é que o imaginário coletivo escolhe a perpetuação de um cenário que não é real? Está toda a gente satisfeita que se conte a história desta maneira?”, atira o artista.

A linguagem é, portanto, um veículo importante para conduzir a viagem da NAU!. Escolher a terminologia certa, reinterpretar os acontecimentos à luz do que hoje se sabe e ver de quantas cores se pinta o mundo. A missão já está escrita no documento cartográfico que inclui “uma biografia irónica, minada e dinamitada para desconstruir a figura gloriosa de Fernão Magalhães” e “depoimentos ou cartas daquela época sobre a viagem, informações que parecem ter sido esquecidas, à medida que história foi sendo escrita nos livros”, como conta Raquel S.

De “heróis do mar” a vilões, sem musas inspiradoras, os senhores “todos poderosos” são descritos como irascíveis e voluntariosos. Num dos muitos relatos de viagens que Raquel encontrou, ficou surpreendida com a forma que os navegadores encontraram para capturar dois homens na Patagónia. “Deram-lhes presentes, convidaram-nos para entrar nos barcos, encheram-lhe as mãos com oferendas e depois oferecem-lhes uns grilhões”, começa por explicar. “Eles responderam que não tinham como pegar nas correntes, ao que os exploradores responderam: 'podemos colocá-las nos vossos pés'. Aquelas pessoas imaginavam estar a ser alvo de generosidade e caíram num estratagema.”

Em alto-mar, a cada palmarés de terra que avistavam, os novos escravos viam menos areia, menos território, menos povoação, menos humanidade. As viagens ultramarinas expandiram os sonhos de muitos a uma escala quilométrica, mas minguaram a esperança dos “outros”, semearam a dúvida, o medo e a discórdia.

"Há sempre a ideia do outro, como se aquelas pessoas não fossem tão humanas quanto nós", sentencia Raquel S, para quem Fernão Magalhães não é uma figura a que a história deva louvores. "Há vários episódios, como um em que Fernão Magalhães se irritou, saiu do barco e mandou queimar uma aldeia", acrescenta a encenadora.

Gonçalo Amorim também acredita que continua a haver cordas marítimas a amordaçar a verdade, sem bóia de salvação, e profetiza que nem mesmo Vasco da Gama é o herói sobre quem Camões se propôs cantar. "Não podemos dizer que o Vasco da Gama não descobriu o caminho marítimo para a Índia, mas tem que se dizer que descobriu o caminho apenas para quem na altura vivia no ocidente, com a intenção de descobrir novos mercados, utilizando o palavreado de agora", remata o diretor do TEP.

Uma viagem de sons, escritos e debates com aroma a canela e pau-brasil

O contentor da NAU! é o porão de um barco expansionista. É o horizonte da descoberta sensorial, acompanhada por fanzines e artistas dos países em tempos colonizados por Portugal. Bens, mercadorias e pessoas dão vida à embarcação, que será espaço de privação e claustrofobia, mas também dos seus opostos: pensamento livre e reflexão. O naufrágio, ou a não chegada ao destino, será evitado por “intervenções artísticas ou conferências que procuram fazer o debate no espaço público, de forma a convocar as pessoas a pensarem connosco”.

A supremacia do homem branco, que reescreve a história “em cima do corpo dos outros”, o “poder simbólico como poder social” e a propagação de ideias expansionistas até ao presente vão ajudar a ver para além do perto, espera Raquel S.

É perto do mar que começa o “terra à vista”, na Praia do Homem do Leme, no Porto, todos os fins de semana de julho, uma navegação que, ao fomentar a reflexão sobre o colonialismo – histórico e presente -, possibilita que o mundo pule e avance, “como bola colorida, entre as mãos de uma criança”.