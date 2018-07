José Peseiro: "Vamos estar a 'top' no primeiro jogo"

José Peseiro acredita que o Sporting chegará no seu máximo ao primeiro jogo do campeonato, diante do Moreirense, em Moreira de Cónegos.

Em declarações à Sporting TV, este sábado, após o treino da equipa, o técnico leonino explicou que o objetivo da pré-época é "construir uma equipa forte" e dar o máximo no dia a dia para a estreia no campeonato:

"Para no nosso melhor momento, a 'top', confiantes, de forma encararmos o jogo com o Moreirense, em Moreira de Cónegos, dentro daquilo que é a exigência e responsabilidade deste clube. Estar no Sporting é querer vencer. Vamos estar a 'top' nesse primeiro jogo".

Grão a grão enche o leão o papo



Peseiro revelou que os três objetivos definidos para os primeiros dias de pré-época foram cumpridos com sucesso, entre eles conhecer o plantel.

"Primeiro, desenvolver as competências e dimensões de treino. Segundo, introduzir exercícios que correspondem à nossa metodologia de treino e ao nosso modelo de jogo. Terceiro, avaliar os recursos e jogadores que nós temos em todas as vertentes, tentando dar-nos a conhecer e conhecendo-os", detalhou o novo treinador dos leões.

Peseiro salientou o "empenho, a determinação, a entrega" e o entusiasmo, "de forma profissional e responsável", que todos os jogadores demonstraram, "querendo dizer que estão presentes, que querem mostrar o seu melhor e que querem dignificar a camisola".

Para o estágio na Suíça, que terá início na segunda-feira, após folga, Pesei valorizou que será fundamental começar a defrontar outras equipas, pois permitirá "ter um espaço de avaliação mais preciso e mais específico que tem a ver com a competição".