Saiba quanto Ronaldo já rendeu ao Sporting desde que deixou Alvalade em 2003

A transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus fez render mais 2,25 milhões de euros aos cofres do Sporting, que já lucrou perto de 20 milhões de euros com o jogador, devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA.

A Renascença tirou a calculadora da gaveta e fez as contas. O melhor jogador do mundo transferiu-se do clube leonino para o Manchester United, em 2003, por um total de 15 milhões de euros. Mas o lucro dos leões não ficou por aqui.



Como forma de promover a formação e a aposta nas camadas jovens, a FIFA criou o mecanismo de solidariedade, que reserva 5% do valor de cada transferência internacional de um jogador para o(s) clube(s) de formação, entre o seu 12º e 23º aniversário.



Depois da consagração em Old Trafford, o português transferiu-se para o Real Madrid, em 2009, por um valor recorde, até à data, de 94 milhões de euros. Devido aos direitos de formação que o Sporting detém, o clube comunicou, no seu relatório de contas anual de 2008/2009, ter recebido 2,393 milhões de euros.

Hoje, aos 33 anos de idade, Cristiano Ronaldo volta a abrir o livro da história do futebol mundial ao transferir-se para a Juventus por 100 milhões de euros, o que volta a acionar os direitos de formação do jogador. Mas não é só o Sporting a lucrar.

O clube leonino reserva 2,25% dos 5% do mecanismo de solidariedade, o que se traduz, logicamente, em 2,25 milhões de euros.