Quantos recordes bateu Ronaldo no Real Madrid?

O ritmo goleador de Ronaldo fez cair recordes atrás de recordes no Bernabéu. Com 450 golos, Cristiano tornou-se o melhor marcador de sempre dos merengues, deixando para trás outros avançados lendários, como Raúl (323 golos) e Di Stéfano (308 golos).

Das mais de quatro centenas de tentos marcados, 103 foram na conversão de grandes penalidades. E por 50 vezes fez um hat-trick, ou seja, marcou três golos no mesmo jogo.



Em todas as nove épocas no Real Madrid superou as três dezenas de golos por temporada. A melhor foi a de 2014/15, quando faturou por 61 vezes.

Nessa época, Ronaldo conquistou pela segunda vez consecutiva a Bota de Ouro, que premeia o jogador com mais golos marcados na Europa.

Aliás, em 2015 a veia goleadora de Ronaldo esteve em evidência. Por duas vezes fez uma “manita” no campeonato espanhol, ou seja, cinco golos no mesmo jogo. A primeira frente Granada, no Bernabéu, a segunda, em casa do Espanhol.