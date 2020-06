A grande maioria destes alunos era do Ensino Público.

Do lote dos 1.133 melhores, que tiveram 18 valores ou mais, apenas 266 eram alunos do Ensino Privado.

Entre os melhores, 867 eram alunos no Ensino Público.

Já no caso dos homens, só 320 alunos tiveram 18 ou mais valores neste exame.

Foi na Região Norte que se realizou o maior número de provas com resultado de excelência. Cerca de metade (525) dos 1.133 melhores exames foram realizados nesta NUT 2.

Os concelhos do Porto (105), Braga (54), Vila Nova de Gaia (29), Matosinhos (22) e Gondomar (14) registaram 20% dos 274 exames "top" .

Na Região de Lisboa, a segunda com mais provas de excelência, a disparidade entre concelhos é ainda mais evidente.

O concelho de Lisboa registou 98 exames com nota igual ou superior a 18. Seguem-se Sintra (21), Oeiras (19) e Almada (14).

Mais evidente do que as diferenças entre distritos, são as disparidades entre Litoral e Interior.