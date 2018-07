​Trump tomou chá e bolinhos com a rainha de Inglaterra

O Presidente norte-americano foi recebido esta sexta-feira pela rainha Isabel II no castelo de Windsor, naquele que foi um dos pontos altos da visita de Donald Trump ao Reino Unido.



Trump foi recebido com a habitual pompa, circunstância e honras militares, apesar de inicialmente a deslocação ser considerada de trabalho e não uma visita de Estado.

A rainha de 92 anos recebeu o Presidente dos Estados Unidos e a mulher, Melania, com um sorriso, mas antes olhou para o relógio enquanto aguardava pelo casal, relata a agência Reuters.

Os olhos da imprensa internacional estavam de olhos postos em Donald Trump e na sua falta de jeito natural para seguir o protocolo.

Enquanto passavam revista aos soldados no castelo de Windsor, Isabel II parecia ir dando indicações a Trump, mas foi então que o Presidente norte-americano parou repentinamente e a monarca foi obrigada a contornar o chefe de Estado.

A rainha, Trump e Melania posaram para as fotografias e depois entraram no castelo, onde tomaram chá e comeram bolinhos.

Antes de ser recebido em Windsor, o líder norte-americano afirmou que a rainha Isabel II é uma "mulher tremenda".

O Presidente norte-americano começou o dia com uma visita à Academia Militar, em Sandhurst, e encontrou-se com a primeira-ministra, Theresa May, na sua casa de campo, em Chequers.

Entretanto, dezenas de milhares de pessoas protestavam nas ruas de Londres contra a visita de Donald Trump, que fica marcada pelas críticas ao plano de May para um Brexit suave.

Trump segue agora para a Escócia para uma visita privada de dois dias, onde vai jogar golfe num campo de que é proprietário.

A próxima escala da digressão europeia será Helsínquia, na Finlândia, cidade escolhida para uma reunião com o Presidente russo, Vladimir Putin.