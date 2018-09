“Ensaio Geral”

“Na rota das catedrais"

15 set, 2018

O “Ensaio Geral” desta semana está no Palácio Nacional da Ajuda onde até 30 de setembro poderá visitar na galeria de pintura “D. Luis I” a exposição “Na rota das catedrais – construções de identidades”. Convidados são o diretor do palácio nacional da ajuda, José Alberto Ribeiro, Sandra Costa Saldanha, diretora do secretariado nacional para os bens culturais da igreja da Conferência Episcopal Portuguesa, e Teresa Albino, em representação da direção geral do património.