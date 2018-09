Assunção Cristas. Acordos “com este PS nunca"

Pedro

15 set, 2018 10:04

Quem precisa de quem!? Ninguém!!! São todos, pelos menos os que têm governado com maiores responsabilidades o país, os reis da trafulhice, roubando, instrumentalizando o Estado em benefício próprio, tomando opções políticas clientelares, promovendo a aniquilação da participação da verdadeira cidadania, fazendo desta, ou tentando, a ver por alguns comentários, conseguindo, um rebanho acéfalo, que olha para o Estado pantanoso em que vivemos como algo normal, vangloriando-se destes comportamentos politicos atrozes!!! Creio que em Itália esta Camorra já teria sido trucidada! Venham outros, acabe-se com as famílias políticas, caminhemos para circulos uninominais, promovamos uma boa cidadania!!! O nosso espetro político é uma farsa, onde uns só podem ser figurantes e outros os donos do poder!!! Simplesmente bafiento e com laivos de vendetta!!!