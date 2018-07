Seguros de saúde. São ou não para todos?

Como é que está de seguro de saúde? Há cláusulas que podem limitar a sua contratação ou renovação.

As restrições predem-se com a idade e com o historial clinico. Saiba quais são e o que pode fazer.

As seguradoras podem recusar fazer um seguro de saúde?

Podem. À partida limitam a adesão de pessoas que tenham mais de 60 anos, ou uma doença já diagnosticada.

As seguradoras também podem recusar renovar o contrato?

Podem recusar a renovação do contrato anual mesmo que o segurado esteja a meio de tratamentos, por causa de uma doença entretanto diagnosticada.

As seguradoras podem definir um limite de permanência?

Podem definir esse limite, a partir do qual o segurado é excluído, o que pode acontecer a partir dos 65 ou 70 anos.

O que acontece se tiver um seguro e tiver um acidente?

Tendo em conta que nos seguros de saúde o contrato é renovado anualmente, o que pode acontecer se tiver um acidente que obrigue tratamentos continuados, é a seguradora recusar a renovação da apólice no final desse ano.

Se tal acontecer, pode ser difícil contratar outro seguro de saúde já que as seguradoras agem com base na exclusão de doenças preexistentes.

O que é que o consumidor pode fazer?

A DECO tem em curso uma petição para entregar no Parlamento Europeu com o objetivo de alterar o atual quadro, considerado discriminatório para os cidadãos.