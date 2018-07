A transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus foi o principal tema no espaço de debate desta quinta-feira. O comentador Henrique Raposo admite por um lado admirar Ronaldo e a sua capacidade de trabalho e empenho, mas por outro lado lamenta que o desporto em si perca algum destaque.

"Este futebol hiper globalizado está a estragar a magia do jogo", diz Henrique Raposo, lembrando que Ronaldo ainda não foi apresentado oficialmente como jogador do clube italiano e já há "míúdos na China ou em Singapura que já compraram a camisola do Ronaldo na Juventus".

Os comentadores da Renascença foram também questionados sobre como veem a saída "fria" do Real Madrid, após nove anos de permanência no clube. Jacinto Lucas Pires vê alguma normalidade nessa frieza, no contexto precisamente deste mundo do futebol hiper globalizado.

"O Real Madrid é uma barriga de aluguer de galáticos", afirma.