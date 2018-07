Nuno Garoupa. “Na justiça não há alternativa entre PS e PSD”

j. moreira

15 jul, 2018 Lisboa 15:41

Se formos justos, percebemos que as grandes reformas da justiça só podem ser feitas com um mínimo de 2/3 de votos na AR. Tudo o que seja fazer e desfazer não resolve nada de essencial. O que Rui Rio disse sob o tema, independentemente do que possa pensar, é que está a preparar uma proposta para ser discutida com os vários partidos, sobretudo com os que possam contribuir para as tais "reformas de fundo", porque duradouras. Até lá trata-se de mais uma opinião de entre as muitas e diversas num partido de poder como é o PSD. Pessoalmente, até defendi as propostas do Governo de Pedro Passos Coelho, sobretudo a que tinha a ver com o "enriquecimento ilícito" e a "delação premiada". A verdade é que nunca foi possível aprová-las no Parlamento. Daí a dizer-se que entre PS e PSD não há diferenças é afirmação completamente destituída de conteúdo. Ou apenas um preconceito pouco inteligente ou muito mal intencionado.