Ensaio Geral

O Verão chegou (pelo menos) ao CCB

14 jul, 2018

Uma praça em cortiça montada no centro do Centro Cultural de Belém (CCB) acolhe cinema ao ar livre, há uma nova exposição de arquitetura para ver e concertos para ouvir. Conheça neste Ensaio Geral mais sobre esta programação. Porque pensamos nas suas férias reunimos um conjunto de sugestões de leitura para as férias trazido por Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC); escutamos o escritor Nuno Camarneiro sobre o seu novo livro e vamos ao teatro ver a peça de homenagem à atriz Carmen Dolores. Passagem obrigatório pelo Porto, a Serralves, para ver a primeira exposição individual em Portugal do artista Anish Kapoor.