Conselho de Diretores

“Saúde e transportes passaram de mau a péssimo”

12 jul, 2018

A antevisão do debate do Estado da Nação, no Parlamento, foi o tema em destaque no Conselho de Diretores desta semana, com Graça Franco, Pedro Santos Guerreiro e Henrique Monteiro. Para Graça Franco, “a Saúde e os transportes passaram de mau a péssimo”. Em análise esteve também a entrevista do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, à Renascença e ao Público, em que defende que um acordo para uma nova "geringonça" deve incluir política externa e europeia.