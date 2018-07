​Qual é a melhor cidade estrangeira para estudar?

Madrid é a cidade preferida dos jovens portugueses para estudar. De acordo com a Uniplaces, uma plataforma online para alojamento de universitários, Madrid é a eleita pela maioria dos estudantes que arrendaram casa através desta plataforma em 2017. Dois em cada cinco preferiram a companhia de 'nuestros hermanos'.

Em segundo lugar está Barcelona, mas há outras cidades do lado de lá da fronteira que também são procuradas. Os motivos são vários: ficam perto, o idioma é parecido e chega a ser mais barato do que arrendar casa no Porto ou em Lisboa. Os valores variam entre os 461 euros na capital espanhola e os 445 na capital catalã.

Milão é a terceira cidade, a que fecha o pódio, nas escolhas dos portugueses que querem estudar lá fora. 13%, para ser mais preciso. Ou um em cada oito. Mas a renda é mais cara - 600 euros - e o custo de vida é mais elevado para os jovens portugueses em comparação com as cidades espanholas.

Ainda assim, menos do que em Roma. O alojamento na capital italiana custa em média 530 euros por mês. Só é procurada por 5% dos estudantes nacionais.

Em quarto lugar surge Berlim. Nove por cento dos que arrendaram pela Uniplaces em 2017 foram parar à capital alemã e pagaram uma renda média de 479 euros.