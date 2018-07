Quantas mães são precisas para nascerem dez bebés?

O envelhecimento da população e a falta de bebés que compensem o saldo populacional é um tema recorrente. Mas há uma tendência que parece cada vez mais consolidada: as mães estão a ter filhos cada vez mais tarde.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em 2017, 32,1% dos bebés nascidos tinham mães com idade igual ou superior a 35 anos. É o limite mínimo da chamada Idade Materna Avançada que está associada a um maior número de complicações na gravidez e ainda à diminuição da fertilidade.

Estes números do INE coincidem, com a diferença de uma décima, com os de setembro do ano passado, divulgados pela ordem dos médicos.

O estudo publicado na Ata Médica diz respeito a 736 grávidas: 237 (ou seja 32,2%) tinham idade igual ou superior a 35 anos. A idade mediana foi de 37 anos, a apenas sete anos de distância da Idade Máxima. No caso do pai, a idade mediana foi de 38 anos.

A Fundação Francisco Manuel dos Santos fez um estudo para averiguar quantas mães são necessárias para que nasçam dez bebés em Portugal. Em 2016, o último ano analisado, eram necessárias sete; em 2000, seis; em 1980, quatro; e em 1960, duas. Ou seja, em cerca de meio século, o número de nascimentos caiu para menos de 50%.

No início dos anos sessenta do século XX, havia mais de 200 mil nascimentos. Hoje são menos de 90 mil.