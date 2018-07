“Não tenho a mais pequena dúvida” de que "há problemas sérios na saúde em Portugal"

Falta de pessoal nos serviços e demissões nos hospitais são informações que têm vindo a lume e revelado problemas no setor da saúde, intensificados com a passagem para as 35 horas de trabalho.

Mas o ministro da Saúde desmente e desvaloriza notícias de dias difíceis nos hospitais. Na opinião do eurodeputado socialista Francisco Assis, é impossível tapar o sol com a peneira.

“Há tendência até para se agravarem nos próximo tempos, devido à aplicação da chamada lei das 35 horas – que no setor da saúde tem óbvias consequências, porque ou havia possibilidade de recrutar novos profissionais para o sector ou, não havendo essa possibilidade ou a possibilidade de os recrutar em número suficiente, isso teria sempre consequências negativas do ponto de vista da prestação dos serviços”, defende.

“Teremos menos pessoas a enfrentarem as mesmas situações ou até situações que tendencialmente serão mais complicadas. Por isso, eu creio que há de facto problemas sérios no sector da saúde em Portugal. Não tenho a mais pequena dúvida sobre isso”, conclui.

Mais longe, é a primeira-ministra Theresa May que sofre alguma agitação no seu executivo, com a saída de dois elementos por causa do Brexit.

João Taborda da Gama diz que “o Partido Conservador está desnorteado” e aposta que a Inglaterra vai ganhar o Mundial. “Não provocaria uma crise política”.