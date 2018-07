Espanhola condenada a pagar 28 mil euros de estacionamento

Em Espanha, a justiça condenou uma mulher a pagar 28 mil euros por estacionar o carro no subterrâneo de uma das praças mais concorridas de Palma de Maiorca. O carro esteve nove anos estacionado num dos parques mais concorridos da ilha espanhola.

Primeiro foram os donos do parque a enviar cartas a esta mulher, pedindo o pagamento da dívida, depois o caso passou para o tribunal, que continua à espera de resposta. O juiz propôs, então, a transferência da propriedade do carro para os donos do parque de estacionamento como garantia do pagamento da dívida.

O problema é que o valor comercial do carro fica aquém dos 28 mil euros em falta. O carro acabou por ser rebocado e levado para a sucata.

A mulher continua em parte incerta e os donos do parque de estacionamento com 28 mil euros a menos nas contas do negócio.