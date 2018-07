Tertúlia Bola Branca

Rui Miguel Tovar apaixonado pela Croácia

09 jul, 2018

A antevisão das meias-finais do Mundial de Futebol, França-Bélgica e Inglaterra-Croácia, e a iminente saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus foram temas em destaque na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador Domingos Paciência e os jornalistas Rui Miguel Tovar, Pedro Azevedo e José Pedro Frazão. “A Croácia foi a seleção que mais me impressionou neste Mundial”, afirma Rui Miguel Tovar, que está na Rússia a acompanhar o campeonato.