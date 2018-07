“Grande história dos anos da ‘geringonça’ é o colapso do SNS”

fanã

O titulo e afirmação do Sr. Raposo, como de habito é , atribui a debilidade do SNS , ao Governo actual . Tem o direito de ter a sua opinião "politica". Simplesmente lamento a falta de verdade , sabendo que o SNS como outros pilares desta Sociedade são condicionados por a má gestão Financeira e Politica Social desde há muitos Anos atrás . Desde a adesão de Portugal a CEE, choveu montes de milhões de € , mal geridos . Envelhecimento galopante da População, Emigração massiva digna dos Anos sessenta, Pensões baixas e isentas de IRS, Corrupção e crimes Económicos em roda livre, Impunidade de evasão fiscal em ofshores, Justiça dura com os fracos e cobarde com os Poderosos..........enfim , um autentico amálgama de causas, cujos efeitos não se podem atribuir a uma só Autoridade Politica no seu mandato limitado no tempo . Não somos um vergonhoso País , somos simplesmente vitimas de maus Políticos , INCOMPETENTES e alguns CRIMINOSOS , vagueando em perfeita liberdade, Banqueiros VIGARISTAS continuando a sombra das bananeiras vivendo do dinheiro que extorquíram !.......... Portanto Srs. Opinantes, sejam um pouco mais OBJECTIVOS e menos PARTIDÁRIOS, se querem ser credíveis !