​Marcha atrás

José J. Cruz Pinto

09 jul, 2018 ILHAVO 11:52

Já entendo muito pouco (e, aliás, pouco me interessa entender seja o que for de qualquer das bagunças e poucas-vergonhas do futebol), mas o dito "rei" não foi corrido com um grande chuto no traseiro (e que golo !) ? Então agora saiu porque quis !?